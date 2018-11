Staatssecretaris: er komt geen nieuw kinderpardon

De ouders hadden eerder in actie moeten komen

"Omdat ouders tegen beter weten in hun verblijf hier hebben proberen te rekken, komen kinderen in deze situatie terecht. We hebben het hier niet over mensen die niet terug kúnnen, maar niet terug wíllen. Het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Vanuit het perspectief van de kinderen is het zielig, maar de ouders hadden eerder in actie moeten komen."



En dus is het burgerinitiatief van programmamaker Tim Hofman, die al meer dan 200.000 handtekeningen ophaalde voor een ruimer kinderpardon, wat Harbers betreft kansloos.



Ondanks de argumenten die Hofman aanvoert: kinderen lopen bij uitzetting psychologische schade op, ook de overheid is deels verantwoordelijk voor het feit dat asielprocedures jarenlang aan kunnen slepen.



Doorlooptijd

Harbers: "Natuurlijk begrijp ik de emotie. Ik ben ook een mens. Maar nogmaals: we hebben in het regeerakkoord afgesproken dat we een plek reserveren voor de mensen die het nodig hebben. En in deze gevallen bepalen de spelregels dat daar geen sprake van is."