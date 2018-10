Staat moet meer doen tegen uitstoot CO2

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in de zaak tussen klimaatorganisatie Urgenda en de Staat.



Klimaatveranderingen zijn een reële dreiging, met een ernstig risico. "Het is de verplichting van de Staat om bescherming daartegen te bieden", aldus het hof.



Hoger beroep

Met deze uitspraak heeft Urgenda ook het hoger beroep gewonnen. De rechtbank gaf de organisatie eerder ook al gelijk, die uitspraak werd historisch genoemd. De staat ging tegen die uitspraak in hoger beroep.



De uitspraak werd in de zaal met een lang en luid applaus en gejoel ontvangen door de achterban van Urgenda en mensen vielen elkaar in de armen.



Risico's

Volgens Urgenda zijn er grote gevaren en risico's voor de bevolking. "Nederland is naar verhouding een van de grootste uitstoters ter wereld", aldus de advocaat van de klimaatorganisatie.



De uitspraak is - net als de behandeling van de zaak afgelopen mei - via de livestream van het Haagse gerechtshof te volgen.