SP nomineert Van Haga voor 'Huisjesmelker van het Jaar'

Van Haga werd vorig jaar op de vingers getikt door de gemeente, omdat hij de regels overtrad als huisbaas op de Jacob van Lennepkade. In dat huis, privébezit van Van Haga - die toen al Kamerlid was - zaten zes huurders.



Van Haga heeft tientallen adressen in zijn bezit, voornamelijk in Amsterdam en Haarlem. Eind 2017 werd al bekend dat Van Haga bij de verhuur regels overtrad, net als Bernhard en consorten. Van Haga was toen net een paar weken lid van de Tweede Kamer.



'Schaamteloos'

'We horen ieder jaar weer de schrijnende verhalen over slechte huisbazen, van een veel te hoge huur tot intimidatie,' schrijft Rood-voorzitter Lisa de Leeuw in een persbericht.



'Door het woningtekort in Nederland kunnen huisbazen als Van Haga misbruik maken van jongeren die op zoek zijn naar een woning. Dat Van Haga zo schaamteloos profiteert van het woningtekort maakt hem voor ons een goede kanshebber op de titel 'Huisjesmelker van het Jaar'.'



De verkiezing voor de slechtste huisbaas van Nederland loopt nog tot april. Huurders kunnen ook hun eigen huisbaas nog nomineren.