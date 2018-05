Sociale huurhuizen los van het gas? Kosten: 108 miljard

We zullen het met z'n allen moeten doen, alleen zal het ons niet lukken Marnix Norder

Deze maatregelen leveren een CO2-reductie op van 70 procent. De resterende 30 procent wordt gehaald uit de aanleg van duurzame energiebronnen, zoals warmtenetten.



De corporaties gaan in gesprek met het rijk, gemeenten, huurders, bouwers, installateurs, netbeheerders en energiebedrijven om de aanpassingen mogelijk te maken.



"Want we zullen het met z'n allen moeten doen, alleen zal het ons niet lukken," zegt Norder. "We mogen vooral het belang van bewoners niet vergeten. Na de overlast moeten zij een comfortabeler huis hebben, zonder hogere woon­lasten."



Kwetsbare bewoners

In Rotterdam gaat Woningcorporatie Havensteder de wijken met veel kwetsbare bewoners in ieder geval voorrang geven in de energietransitie, zo is afgesproken met de gemeente Rotterdam en de veiligheidsregio.



Doel is de snelle stijging van het aantal branden in de stad bij kwetsbare mensen te stoppen. Onder meer bij dementerenden die langer thuiswonen en bij personen met psychische problemen zou het gas geregeld tot gevaarlijke situaties leiden.