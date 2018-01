Snelwegblokkeerders intocht Sint opgeroepen

Het Openbaar Ministerie heeft in totaal 31 mensen in het vizier, maar dertien personen zijn nog niet geïdentificeerd. Allen worden verdacht van het versperren van een openbare weg, gevaar of hinder op de weg veroorzaken en het verhinderen van een betoging.



Melden voor verhoor

De eerste verdachten hebben maandag een brief gekregen dat ze zich bij de politie moeten melden voor verhoor. Het is nog niet duidelijk wie er wel of niet strafrechtelijk vervolgd worden en wanneer een eventuele rechtszaak zal dienen.



De blokkade van de A7 ter hoogte van de afslag Oudehaske gebeurde voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november 2017 in Dokkum. Voorstanders van Zwarte Piet hielden op de snelweg enkele bussen tegen van mensen die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet.



Rustig

Na de blokkade werd de demonstratie tijdens de landelijke intocht verboden. Toch werd twee weken later, op 2 december, alsnog een protestactie gehouden in Dokkum. Zo'n 250 tot 300 demonstranten verzamelden zich toen in de Friese stad om daar te protesteren tegen Zwarte Piet. Dat protest verliep rustig.



