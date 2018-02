Sneeuw stelt tot nu toe weinig voor

Op de meeste plaatsen is slechts sprake van lichte sneeuwval, meldt Weeronline. Meer dan dat wordt het ook niet. De sneeuw blijft met temperaturen boven nul ook niet liggen. Hooguit zou Zeeland in de avond bedekt kunnen worden door een dekentje sneeuw van een centimeter.



"De hoeveelheid sneeuw is veel kleiner dan verwacht en daardoor zal de hinder tijdens de avondspits erg meevallen'', aldus het weerbureau vrijdagmiddag. Het KNMI waarschuwt nog wel met code geel, de laagste waarschuwingscategorie, voor lokale gladheid in een deel van het land.



Als de temperatuur 's nachts daalt, kan het vooral tijdens opklaringen "verraderlijk glad'' worden volgens Weeronline. Op Schiphol waren bij voorbaat maatregelen genomen vanwege de verwachte sneeuw. KLM zag zich genoodzaakt 26 retourvluchten te annuleren.



Aan zee gaat de sneeuw tegen de avond over in regen. Rond die tijd valt juist de eerste sneeuw in het oosten en noordoosten.



In de nacht kan er verspreid over het land wat winterse neerslag vallen.



Strooien

Zaterdagochtend kan het glad worden, vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. De temperatuur ligt dan net iets boven het vriespunt, maar tijdens opklaringen duikt de wegdektemperatuur onder het vriespunt.



Rijkswaterstaat heeft vrijdagochtend al op grote schaal gestrooid, zo is te zien op de actuele strooikaart.