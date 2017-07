Sluiting politiebureaus levert meer op dan verwacht

Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling Liesbeth Huyzer over de pop-upbureaus

In Almere Parkwijk staat de pop-uppolitie in een witte tent op het parkeerterrein bij Albert Heijn.



Tonny Riechelman, die in haar scootmobiel langsrijdt, krijgt van agent Doenja Eevenaar een folder over inbraak­preventie in handen als voorbereiding op de zomer. "Pas op, inbrekers slaan graag toe als u met vakantie bent," zegt de agent.



'Coffee with a cop'

De witte tent staat elke week op een andere plek in Almere om 'in verbinding te blijven' met de buurt. ­Eevenaar: "Wij hebben het nodig. Zonder tips van het publiek kunnen we geen misdaden oplossen."



In Dordrecht kunnen inwoners terecht bij een wekelijks spreekuur in de McDonald's, voor 'coffee with a cop' en in de Bollenstreek rijden agenten rond met een camper. Zo zijn er tientallen initiatieven in het hele land.



Huyzer verwacht meer van mobiel werken en bereikbaarheid dan de ­dure 'ouderwetse' politiebureaus: "Als je kijkt naar de bezoekersaantallen schrokken we ons te pletter. Je moet altijd iemand achter de balie hebben. Doorgaans is dat onbewapend personeel. Voor hun veiligheid is het van belang om bewapende mensen in het bureau te hebben. Wij moeten kritisch zijn: is dit het allemaal waard om een bureau open te houden?"



Amsterdam

Vooral in landelijke gebieden valt voor politiepanden het doek. In Oost-Nederland sloten 48 bureaus en daar kwamen 25 kleinere politieposten voor terug.