Slechts 147.000 verzoeken referendum donorwet

De volksraadpleging komt er dan ook niet, meldt de Kiesraad maandagochtend.



"Het vereiste aantal van minimaal 300.000 geldige verzoeken is niet gehaald.''



Nipte meerderheid

De wet kwam met een nipte meerderheid door de Tweede en Eerste Kamer en moet in 2020 in werking treden. GeenStijl probeerde tevergeefs nog een raadgevend referendum af te dwingen.



Maar op 11 juni liet initiatiefnemer Bart Nijman op GeenStijl al weten dat te weinig handtekeningen waren opgehaald. "De wet treedt nu gewoon in werking," aldus de Kiesraad.



In april sprak in een onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond iets meer dan de helft van de kiezers (52 procent) zich uit voor een referendum over de donorwet.