Sigarettenban van Kruidvat krijgt nog geen navolging

Kruidvat en Trekpleister zijn de eerste grote retailers in Europa die tabak in de ban doen. De hoop van kankerbestrijdend Nederland dat nu ook andere ketens zullen volgen, is vooralsnog ijdel.



Zo zegt een woordvoerder van Primera (ruim 500 winkels) dat stopzetting van de verkoop 'niet haalbaar is'.



Voor de winkels van Primera is tabak juist een kernactiviteit. Gemiddeld wordt in de winkels zes meter muur uitgetrokken om de rookwaar uit te stallen.



"Het gaat bij ons om 60 tot 70 procent van de omzet," zegt de woordvoerder van Primera. "Maar dat betekent niet dat wij ons onverantwoordelijk opstellen. Controle op bijvoorbeeld leeftijd wordt door ons heel serieus genomen."



AH en Jumbo

Albert Heijn (950 vestigingen) laat zich erop voorstaan dat het de afgelopen jaren een proef heeft gedaan met afdekken van tabak in 15 winkels.



Maar omdat anderen niet mee wilden doen aan een convenant, heeft de supermarktketen besloten daar alweer mee te stoppen. Op dit moment loopt de proef nog in 4 winkels.



Nu het vrijwillig niet lukt, werkt de overheid aan een verplichting om tabaksproducten achter deuren weg te werken. De woordvoerder wijst erop dat Etos (ook onderdeel van Ahold Delhaize) al jaren geleden gestopt is met de verkoop van tabak.



Ook Jumbo blijft tabak verkopen. "Wij vinden het belangrijk dat onze klanten voor al hun boodschappen bij ons terechtkunnen, dus ook voor rookwaren."



Jumbo zegt bovendien de sigaretten al te hebben afgedekt.



Lees terug: Kruidvat en Trekpleister stoppen verkoop sigaretten