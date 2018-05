Shell vindt eisen Milieudefensie niet gegrond

Op 4 april kondigde Milieudefensie aan naar de rechter te stappen als Shell zijn beleid niet in lijn brengt met de klimaatdoelen van Parijs. Ook eist de milieuclub dat Shell zijn investeringen in olie en gas afbouwt en in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoot. Het bedrijf kreeg acht weken om hierop te reageren en deze termijn verloopt woensdagochtend. Inmiddels hebben 11.500 Nederlanders aangegeven samen met Milieudefensie naar de rechter te willen stappen.



Shell is van mening dat rechtbanken niet het juiste middel zijn om de wereldwijde energietransitie te bevorderen en zegt dat het klimaatakkoord van Parijs krachtig wordt ondersteund. Het bedrijf wijst op zijn inspanningen om de uitstoot terug te dringen en de stijging van de temperatuur op aarde te beperken.



Doorzetten

In een reactie op Shell liet Donald Pols, directeur van Milieudefensie, weten dat het bedrijf laat zien dat het niet van plan is om het klimaatakkoord serieus te nemen. "Hierdoor zijn we genoodzaakt onze klimaatzaak tegen Shell door te zetten en gaan we aan de slag met de dagvaarding."



Bij de jaarlijkse vergadering van Shell vorige week dinsdag werd nog door een ruime meerderheid van de aandeelhouders een resolutie afgewezen waarin het concern strengere milieudoelstellingen wordt opgelegd.



Actiegroep Follow This vroeg in het voorstel om concrete maatstaven waarop Shell zijn doelstellingen baseert. Milieudefensie uitte harde kritiek op de uitkomst van de stemming. Volgens de actiegroep hoeft Shell zich door de nee-stem niet te houden aan het klimaatakkoord.