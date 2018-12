Sekswerkers gaan elkaar waarschuwen met online database

Sekswerkers die thuiswerken of klanten in hotels ontvangen zijn kwetsbaar voor geweldsdelicten Woordvoerder belangenvereniging Proud

Thuiswerken

In sectoren waar sekswerkers elkaar fysiek ontmoeten, zoals in de raam- en tippelprostitutie, in clubs of privéhuizen en via vergunde escortbureaus kunnen sekswerkers elkaar makkelijker waarschuwen voor lastige of gevaarlijke klanten. Bijvoorbeeld via prikborden of zwarte lijsten.



De online database is daarom vooral noodzakelijk voor sekswerkers die vanuit huis werken, of klanten ontvangen in hotels. "Door de sluiting van vergunde werkplekken wordt die groep steeds groter," zegt een woordvoerder van Proud.



"Deze sekswerkers hebben onderling weinig contact, kunnen moeilijk informatie delen en zijn lastig bereikbaar voor hulpverleners. Het is een kwetsbare groep."



Politie

Een bijkomend voordeel van de online database is dat politie en hulpverleners meer inzicht krijgen in de omvang van het (seksueel) geweld tegen sekswerkers. Dat is belangrijk, want uit het onderzoek van Proud, Soa Aids Nederland en VU blijkt dat slechts één op de vijf sekswerkers aangifte doet van geweld.



Een belangrijke reden is dat sekswerkers anoniem willen blijven. Veel van hen werken illegaal vanuit huis en durven geen aangifte te doen. Ze zijn bang voor vervolging door de politie, woningbouwcorporatie of Belastingdienst. Klanten zijn zich hiervan bewust en voelen zich daardoor vrij de grenzen op te zoeken.



Daarom wordt de informatie die sekswerkers in het systeem zetten, geanonimiseerd gedeeld met de politie, mits de sekswerker daar expliciet toestemming voor geeft. In het Verenigd Koninkrijk is al gebleken dat de tussenkomst van de online database sekswerkers meer vertrouwen geeft in de politie, met het gevolg dat ze vaker aangifte durven doen.



Lees ook: Sekswerker bezorgd om 'verslechtering positie'