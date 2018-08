Schrappen dividendbelasting wordt nóg duurder

Het kan zomaar zijn dat het meer dan 2 miljard wordt Een ingewijde

Aangejaagd door de economische groei en toegenomen winsten neemt het bedrag intussen alleen maar verder toe, stellen ingewijden.



Actuele cijfers

Voor de zomer werd de opbrengst in kabinetskringen over 2018 al op 1,9 miljard euro geschat, aldus een betrokkene: "Het kan zomaar zijn dat het meer dan 2 miljard wordt."



Het kabinet wil de dividendbelasting per 1 januari 2020 schrappen. Het wetsvoorstel dat de afschaffing regelt, komt echter komende Prinsjesdag al naar de Tweede Kamer, als onderdeel van een omvangrijk Belastingplan. In dat wetsvoorstel staat ook hoe groot de inkomstenderving is.



Daarvoor heeft het ministerie van Financiën zich te baseren op de meest actuele cijfers. Voor elke euro bovenop de 1,4 miljard uit het regeerakkoord zal extra dekking moeten worden gevonden. "Hier staat veel druk op," bevestigt een ingewijde.



Vestigingsklimaat

Minister-president Mark Rutte heeft de maatregel altijd fanatiek verdedigd omdat die zou leiden tot een beter Nederlands vestigingsklimaat. Handhaving van de dividendbelasting zou voor grote bedrijven een reden kunnen zijn om hun hoofdkantoor niet in Nederland te vestigen of te verplaatsen naar het buitenland.



Volgens het Centraal Planbureau is er echter geen hard bewijs dat de maatregel effect heeft en komt de opbrengst ten goede aan buitenlandse overheden. Ook ambtenaren van Financiën uitten in memo's aan de formerende partijen grote twijfels over het nut van de maatregel.



Donderdag komt het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen over de stand van de economie en de overheidsfinanciën. Vrijdag komt het kabinet voor het eerst sinds de vakantie weer bijeen voor de ministerraad.



