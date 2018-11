Schooltoets rekenen telt mee voor diploma

Om het rekenniveau van scholieren op te krikken, werd vijf jaar geleden een landelijke rekentoets ingevoerd. Vwo'ers moesten minstens een 5 halen om te kunnen slagen. De 'afrekentoets', zoals hij al gauw door het leven ging, sneuvelde na felle kritiek.



Scholen moeten voortaan een rekentoets opnemen in het zogenoemde schoolexamen, schrijven verantwoordelijk ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven. Dat examen bepaalt samen met het centraal eindexamen of een scholier een diploma krijgt. Voor de nieuwe schooltoets moet een scholier minstens een 4 halen om te kunnen slagen.



Nieuwe opzet

Wie volgend jaar al eindexamen doet, krijgt nog niet met de nieuwe schooltoets te maken. Datzelfde geldt voor mbo'ers die al aan hun opleiding zijn begonnen.



Scholen kunnen kiezen voor één toets, een reeks toetsen of een andere manier om de rekenvaardigheid van hun leerlingen te beoordelen. Scholen die nog geen eigen toets hebben, kunnen de 'oude' nog blijven gebruiken.



Ook de nieuwe opzet is niet definitief. Er wordt gewerkt aan nieuwe richtlijnen voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Mogelijk gaat daardoor ook het rekenonderwijs weer op de schop.



Regeringspartij D66 is 'teleurgesteld' in het kabinetsplan en spreekt van 'een afrekentoets 2.0'. "Zo komen we er niet met beter rekenen. Dit gaat teveel over toetsen en te weinig over beter onderwijs.''