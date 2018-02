Scholen wijzigen reisbestemming door aanslagen

De vraag waar je veilig bent, is natuurlijk relatief Rob Aarts, directielid van de OMO-scholengroep

"De vraag waar je veilig bent, is natuurlijk relatief. Want er kan hier in Helmond ook iets gebeuren," erkent Rob Aarts, directielid van de OMO-scholengroep. "Maar bepaalde plekken vinden wij risicovoller dan andere, zoals de hoofdsteden."



Londen en Parijs zijn onder meer vervangen door Glasgow, Valencia en Kaprun.



Opvallend veel middelbare scholen hebben Praag als nieuwe bestemming gekozen.



"We zochten een plek die minder prominent op de lijst met terroristenbestemmingen stond. Maar de plek moest ook betaalbaar zijn, niet te ver weg en er moesten genoeg leerzame, culturele plekken zijn voor de leerlingen," verklaart Ferdinand Vinke, bestuurder bij Winkler Prins in Veendam.



Ouders

Bij de discussie over de buitenlandse reizen spelen ouders een belangrijke rol. Meer dan de helft van de middelbare scholen heeft te maken met leerlingen die niet meer mee mogen van hun ouders.



"Je ziet dat de meeste scholen de keuze van ouders respecteren. Veel scholen gaan wel het gesprek aan, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij hen," constateert onderzoeker Liesbeth van der Woud.



Sectororganisatie VO-raad adviseert scholen vooral het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden en met ouders en leerlingen te overleggen over de uitstapjes.