Scholen mogen zelf beslissen hoe ze leraren ontlasten

Ze mogen zelf bepalen hoe ze het beste de leraren kunnen ontzien. Zo kan de ene school ervoor kiezen om een gymleraar de gymlessen te laten geven of een onderwijsassistent aan te nemen, maar als een andere school meer heil ziet in slimme software waarmee de administratie wordt versimpeld kan dat ook.



Dat staat in een akkoord dat schoolbesturen, vakbonden en het kabinet vrijdag hebben gesloten. Daarbij is afgesproken dat een gemiddelde school met 225 leerlingen daarvoor vanaf komend schooljaar 35.000 euro krijgt. Dat bedrag loopt op naar 65.000 euro in 2021.



Dat heeft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs bekend gemaakt op een gezamenlijke persconferentie met de zeven organisaties die het PO-front vormen.



Dialoog

Leraren klagen al langer over te hoge werkdruk, waardoor het ziekteverzuim bijvoorbeeld hoog is.



Op iedere school moeten leraren in 'een professionele dialoog' met hun schoolleider een eigen plan maken, dat vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de personeelsleden van de medezeggenschapsraad.



Over hoe het extra geld is uitgegeven, moeten scholen in het jaarverslag verantwoording afleggen. Vakbonden gaan scholen helpen bij het maken van plannen door met suggesties te komen.



237 miljoen euro

In totaal wordt er komend schooljaar 237 miljoen euro uitgetrokken om de werkdruk aan te pakken, dat is meer dan de 155 miljoen euro die het kabinet van plan was beschikbaar te stellen.



In 2021 loopt dat bedrag op naar structureel 430 miljoen euro. Dat geld komt alleen beschikbaar als de eerdere uitgaven zoden aan de dijk hebben gezet en de werkdruk ook echt verlaagd is. Daarvoor komt er in 2020 een evaluatie.



"Met dit geld zijn niet alle problemen in het onderwijs als sneeuw voor de zon verdwenen," stelt minister Slob. "Maar als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas."



Onderhandelingen

Basisschoolleraren zijn al sinds eind februari 2017 in actie voor betere werkomstandigheden en hoger loon. Voor het verhogen van het salaris maakte Rutte III al 270 miljoen euro vrij, voor de werkdruk lag er 450 miljoen euro.



Leraren klaagden toen al dat dit volledige bedrag pas in 2021 vrij komt, terwijl de werkdruk volgens hen nú moet worden aangepast. De salarisverhoging moet nog worden geregeld in de nieuwe cao. De onderhandelingen zijn volgens het ministerie van Onderwijs inmiddels gestart.



Lees ook: Leraren op de Dam: 'Onderwijs in het slop, Arie zet je bril eens op'