Scholen maken zich zorgen over controle rookvrije schoolpleinen

Voor je het weet, hebben we een rookpolitie op de schoolpleinen lopen Ton Heerts

De scholen steunen de maatregel, maar waarschuwen voor de handhaafbaarheid. "Voor je het weet, hebben we een rookpolitie op de schoolpleinen lopen. We moeten niet doorschieten in een verbod dat niet te handhaven is," betoogt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.



Deadline

Op dit moment is 14 procent van de mbo-terreinen rookvrij, blijkt uit een nieuwe monitor van het Trimbos-Instituut. Van middelbare scholen moet nog ruim een derde rookvrij worden. Basisscholen hebben al voor 80 procent rookvrije pleinen.



Staatssecretaris Paul Blokhuis vindt vooral het resultaat op mbo-scholen teleurstellend. "Er is duidelijk nog een wereld te winnen.''



De wettelijke deadline van augustus 2020 is daarom hard nodig, aldus Blokhuis. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) gaat het verbod handhaven, maar weet nog niet hoe de inspectie zal worden uitgevoerd.



Discussie

Achter de schermen woedt ondertussen een discussie. Het ministerie wil het rookverbod 24 uur per dag, zeven dagen in de week invoeren. Blokhuis: "De norm wordt en blijft: alle schoolpleinen en -terreinen 24/7 rookvrij.''



Scholen vinden dat niet realistisch. "Tijdens schooltijden kunnen we dit verbod wel handhaven, maar bijvoorbeeld niet als de scholen dicht zijn. In de horeca wordt ook op allerlei momenten gecontroleerd en wij hebben geen toezegging dat die inspecties niet buiten gebruikstijden zullen zijn," stelt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging van Hogescholen.



Blokhuis stelt de scholen verantwoordelijk voor de uitvoering van het rookverbod. "We snappen natuurlijk goed dat er momenten zijn waarop dat lastig te controleren is voor scholen zelf, omdat iedereen naar huis is. Daarover praten we nog door met de scholen."