Schaatsweek was dodelijkste sinds de oorlog

De sterftecijfers schoten omhoog door de kou en de aanhoudende griepepidemie. Vooral ouderen werden het slachtoffer. Van de in totaal 3887 doden was ruim de helft tachtigplus.



Week 9, van 26 februari tot en met 4 maart, is een trieste maar ook historische week, zo blijkt uit de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



De laatste keer dat er in één week meer doden vielen was in januari 1945, tijdens de Hongerwinter. Toen overleden er zo'n 4500 per week.



Siberische beer

Exact kan het CBS dit 'record' niet uitrekenen, aangezien in die tijd alleen sterftecijfers per maand werden bijgehouden.



Wel is zeker: sinds de oorlog is de sterfte in één week nooit meer zo hoog geweest. Zelfs in week 5 van 1953 toen de Watersnoodramp plaatsvond, vielen er minder doden: 3200 in totaal.



Tót week 9 van dit jaar. Tot die ijskoude laatste februariweek waarin het nieuws gedomineerd werd door 'de Siberische beer', schaatskoorts en gevoelstemperaturen van - 15 graden.