Saskia Albrecht: 'Een tulp maakt me waanzinnig blij'

Oud-Zuid

"Het leek er altijd zondag. Ontzettend saai. We woonden op de Albrecht Dürerstraat. Dat was het grapje: Albrecht op de Albrecht Dürerstraat. Het was een buurt waar veel Joodse mensen woonden. Toen ik Blauwe Maandagen van ­Arnon Grunberg las, begreep ik pas dat gedoe bij de slager en de bakker."



"Mensen die zo'n godsgruwelijk naar verleden met zich meesleepten dat het in alles doorsiepelde. Als kind had ik dat nauwelijks in de gaten, thuis ging het er nooit over.