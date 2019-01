RvdJ: Almere Deze Week maakte fout door publicatie Herrema

Ik hoop dat deze politieke boodschap overkomt Tjeerd Herrema

Aftreden

De publicatie leidde uiteindelijk tot het aftreden van Herrema, omdat er te veel ophef rond hem was ontstaan. Coalitiepartijen in Almere waren er als de kippen bij om Herrema te laten vallen. Herrema diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek die de zaak in oktober behandelde.



Almere Deze Week wilde zich niet tegenover de raad verantwoorden. De raad vraagt de Almere Deze Week om de uitspraak te publiceren.



Harde boodschap

Herrema is blij. "Samen met het oordeel van de Ombudsman is het een erkenning dat feiten en zorgvuldig onderzoek naar die feiten zwaarder hadden moeten wegen dan het snelle oordelen en handelen. Dat is de harde boodschap aan Almere Deze Week, dat een belangrijke rol in deze zaak gehad heeft."



Herrema zegt ook dat de uitspraak over Almere Deze Week indirect 'ook geldt voor de coalitiepartijen en het college waar het snelle oordeel en het snel handelen aangereikt door een lokale krant belangrijker werd gevonden dan een zorgvuldig onderzoek en een afgewogen oordeel. "Ik hoop dat deze politieke boodschap over komt."