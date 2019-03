Rutte op campagne: 'Dit kabinet heeft geen beloftes gedaan'

Nee, leuk vindt premier Mark Rutte alle onrust over koopkrachtplaatjes en klimaatplannen niet. De VVD staat op verlies in de peilingen en de oppositie tracht van de Statenverkiezingen een 'Stem Rutte weg'-referendum te maken.



"Iedereen moet de campagne voeren die hij wil," zegt hij. "Maar het zijn Státenverkiezingen. Die gaan over belangrijke vragen, zoals: hoe bouwen we voldoende woningen zonder dat de natuur te veel wordt aangetast? Het is een klap in het gezicht van de kiezer als je zegt dat het over iets anders gaat. Ik probeer niet te verhullen dat Statenleden straks de Eerste Kamer kiezen en ik mijn best ga doen daar een meerderheid van 38 zetels te houden. Als we het niet halen, kijken we hoe we verdergaan."



Dan wordt het lastig regeren.

"Heel veel beleid is al door de Eerste Kamer, zoals de lastenverlichting voor de komende drie jaar. Tijdens het vorige kabinet hadden PvdA en VVD ook nooit een meerderheid in de senaat. We hebben toch veel voor elkaar gekregen."



Toen waren jullie met z'n tweeën. Nu hebben jullie het al lastig genoeg om het eerst met zijn vieren in de coalitie eens te worden.

"Denk je dat het niet lastig was met de PvdA? Deze coalitie ligt dichter bij elkaar dan PvdA en VVD toen. Het is weliswaar complexer met zijn vieren, maar tot nu toe zijn we er in goede sfeer uitgekomen. Dat willen we na de Statenverkiezingen voortzetten. Dan moeten we mogelijk zoeken naar meerderheden met andere partijen, al moeten we dat nog zien. En anders: we zijn toch een land van compromissen. Dan gaan we dat gewoon per geval bekijken."



Veel kiezers geloven niet dat dit kabinet de belofte waarmaakt en dat bijna iedereen erop vooruit gaat. Begrijpt u dat?

"Ho ho, dit kabinet heeft geen beloftes gedaan. Ik heb geleerd dat niet meer te doen. Maar dit kabinet wil mensen laten voelen dat het beter gaat. We investeren in onderwijs en veiligheid en wegen en natuurlijk defensie. We investeren meer dan het kabinet-Den Uyl! En tegelijk verlagen we de lasten. Het Centraal Planbureau heeft gezegd dat 96 procent van de mensen erop vooruit gaat en gemiddeld met 1,6 procent."



"Dat is geen belofte, dat is een constatering op basis van doorrekeningen waarin alles zit: ook de btw-verhoging, hogere zorgpremie en hogere energierekening. Het gedoe van laatst over de verouderde cijfers waardoor de energienota onverwacht meer steeg, heeft niks te maken met de berekening van het CPB. Die had de goede cijfers. En dinsdag komen ze met een update, dan weten we hoe het staat."



In 2017 en 2018 bleek achteraf telkens dat de koopkracht tegenviel. Mensen zien hun rekeningen meer stijgen dan hun nettoloon.

"Laten we even kijken waar het CPB mee komt. De belasting gaat per saldo meer omlaag dan de btw, de zorgpremie en de energielasten stijgen."



Wat zegt u tegen mensen die dat niet geloven?

"Ik heb twee taken als premier. Dit land veilig en stabiel houden en zorgen dat er welvaart is. Ik heb geen invloed op de wereldeconomie, maar ik kan er wel voor zorgen dat wij als een fitte bokser klaarstaan om een klap op te vangen als de wereldeconomie weer naar beneden gaat. Dát is mijn taak. Ik zie ook dat er mensen zijn die zeggen dat ze niet voelen dat hun koopkracht stijgt. Maar laten we objectief kijken wat er gebeurt. Al die mensen die weer een baan hebben. De zorg is de allerbeste van de wereld, ons pensioenstelsel is nummer 1 van de wereld. Onze kinderen zijn het gelukkigst. Maar ondanks dat hebben mensen natuurlijk zorgen. Heb ik straks een goed pensioen, kan ik een huis kopen? Daar kan ik mee aan de slag."