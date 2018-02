Rutte: Ollongren niet buiten boekje over FVD

Afstand nemen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de premier dat het kabinet "afstand neemt van iedere vorm van discriminatie''. Hoewel volgens hem de rechter uiteindelijk bepaalt of hier sprake van is, is het maatschappelijke debat volgens hem breder. "Het past, ook met persoonlijke voorbeelden en invulling, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hieraan deel te nemen'', aldus Rutte.



De premier antwoordde op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher. Die nam geen genoegen met de reactie en zei dat nog steeds niet duidelijk is of Ollongren nou wel of niet namens het kabinet sprak. Hij vroeg opnieuw om opheldering.



Rutte antwoordde hem later dat Ollongren sprak als lid van het kabinet over artikel 1 van de Grondwet. "Daarbij bestaat in de context van het maatschappelijke debat ruimte voor persoonlijke voorbeelden en invulling."



Forum voor Democratie zelf liet eerder al weten dat "demonisering van FVD door vicepremier Ollongren nu kabinetsbeleid is." Rutte staat volgens FVD achter de "smadelijke uitspraken" van Ollongren over de partij.