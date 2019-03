Rutte noemt bedreiging Baudet onacceptabel

Bij een demonstratie in Amsterdam uitte een betoger doodsbedreigingen aan het adres van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD). Politie en justitie hebben zondag aangekondigd te gaan onderzoeken wat er precies is geroepen, en door wie.



"Iedereen mag het in Nederland met iedereen oneens zijn, maar bedreigingen zoals die aan Thierry Baudet zijn totaal onacceptabel", aldus de premier. "Alle politici moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen. Democratie is geen gemakkelijk, maar wel een rijk bezit. Dat moeten we met z'n allen beschermen", vervolgt Rutte in De Telegraaf. Daarnaast roept de premier op tot verdraagzaamheid.



Zondag lieten ook voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib en meerdere politici al weten dat dit soort uitspraken wat hen betreft niet door de beugel kunnen. Burgemeester Halsema noemde de teksten verwerpelijk, ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vond het voorval 'bizar' en PVV-voorman Geert Wilders riep op de demonstrante op te laten pakken.