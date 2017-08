Rutte: kou over lek is uit de lucht

Segers boos over lekken

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is woedend over de berichten dat de onderhandelende partijen een compromis hebben bereikt over heikele medisch-ethische kwesties.



Hij ontkent dat er een vergelijk is en noemt de berichtgeving "heel schadelijk" voor de kabinetsformatie.



"Er is geen compromis. Er is geen akkoord," bezwoer Segers in weerwil van berichtgeving van het AD en Het Parool (lees hier via Topics) dat er een akkoord in de maak is over stervenshulp en stamcelonderzoek.



Hij heeft het gevoel dat het door die berichten "geen gemakkelijke middag wordt". "Dit helpt niet voor het proces dat we binnen gaan voeren. Ik ga nu met een bezwaard gemoed naar binnen."



Ook D66-leider Alexander Pechtold was geïrriteerd. "Ik zeg even helemaal niets," was het enige wat hij kwijt wilde terwijl hij naar binnen beende bij het Johan de Witthuis, waar de onderhandelingen plaatsvinden.



VVD-voorman Mark Rutte wilde zich niet over een eventueel compromis uitlaten, maar sprak met een knipoog wel van ,,knap werk'' van het AD. ,,Ik zeg er helemaal niets over, omdat het niet helpt''.



Het AD en Het Parool berichtten woensdag dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben afgesproken dat een nieuw kabinet geen voorstellen gaat doen om de regels voor hulp bij zelfdoding niet te verruimen.



Voor stamcelonderzoek en embryoselectie zou wel meer ruimte komen. ChristenUnie, maar ook het CDA, was fel tegen deze beide wensen van D66.



VVD-voorman Mark Rutte wilde zich niet over een eventueel compromis uitlaten, maar noemde de berichtgeving wel "knap werk".