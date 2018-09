Rutte: kinderpardon wordt niet uitgebreid

Het regeerakkoord is duidelijk D66-leider Alexander Pechtold

De twee kinderen zouden worden teruggestuurd naar Armenië, maar zaterdag besloot staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) op het laatste moment gebruik te maken van zijn recht om de kinderen te laten blijven. Rutte wilde niet ingaan op de beslissing van Harbers. "Dat kun je nooit in het openbaar bespreken."



Nadat het besluit van de staatssecretaris bekend werd volgde al snel de roep om een oplossing te vinden voor kinderen in soortgelijke situaties als Lili en Howick. Ongeveer vierhonderd kinderen zitten in hetzelfde schuitje.



De coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken om de asielprocedures te gaan versnellen, aldus Rutte. "Als we draagvlak willen houden voor een strikt en rechtvaardig asielbeleid dan moeten we economische migranten hier niet laten blijven."



"Het regeerakkoord is duidelijk", verklaarde ook Alexander Pechtold van D66. "We gaan echt kijken hoe die lange procedures die tot dit soort individuele drama's kunnen leiden korter kunnen in de asielprocedure. Ik denk dat dat helderheid geeft."