Rutte: energienota omlaag, toch CO2-heffing voor industrie

Er komt alsnog een 'verstandige' heffing voor bedrijven op de uitstoot van het schadelijke CO2 tegenover. "De rekening moet eerlijker verdeeld worden," aldus premier Mark Rutte woensdagmiddag.



Rutte reageerde daarmee op de doorrekening van een reeks klimaatplannen, waaruit blijkt dat vooral de industrie er een forse schep bij moet doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.



"Het kabinet heeft steeds een aantal doelstellingen gehad: een noodzakelijke CO2-reductie van 49 procent in 2030 realiseren, zorgen dat het voor mensen in het land betaalbaar is, en zorgen voor een eerlijke verdeling tussen mensen in het land en bedrijven."



VVD en CDA

Volgens Rutte is met name dat laatste niet in balans. "Nu ligt het te veel bij de huishoudens, dat moet eerlijker. Daarom gaat de belasting op de energierekening omlaag, en de belasting voor bedrijven omhoog."