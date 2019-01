Rutte de wereld over met 'white wine sipping elites'

Zondag gaf Rutte in tv-programma Buitenhof te kennen soms giftig te worden van die vermaledijde Amsterdamse elite. "Dan denk ik ja, wat heb ik daar nou aan?" vroeg hij zich af. "Maak nou gebruik van zijn aanwezigheid op speelveld."



Dat de premier Donald Trump 'verdedigde' viel ook de Washington Post op. "It pisses me off when I hear white-wine-sipping Amsterdam elites say that Trump is so wrong," citeerde de befaamde krant.



De Post wist te melden dat de hoofdstad voor Rutte een populair doelwit is. Het gesprek ging aanvankelijk nog over het klimaatakkoord en de klimaatdoelen. Die moeten we halen, zei Rutte, maar 'niet omdat we dat leuk vinden of omdat het van de Amsterdamse elite moet'.