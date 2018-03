Rutte: bijvangst sleepwet wordt weggegooid

Dat verzekerde premier Mark Rutte tijdens een chatsessie op Facebook over de omstreden nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Over die zogenoemde sleepwet is volgende week een raadgevend referendum, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen.



Illegaal films downloaden

Als inlichtingendiensten tijdens het aftappen per ongeluk ontdekken dat iemand illegaal films downloadt, moet die informatie worden vernietigd. "Dat is geen ernstig strafbaar feit," aldus Rutte. Maar als het gaat om bijvoorbeeld het beramen van een moord of het maken van kinderporno, dan mag er wel wat met die bijvangst worden gedaan.



Tijdens de chatsessie verdedigde Rutte de Wiv als een "goede balans tussen privacy en veiligheid''. Tegenstanders daarentegen vrezen dat de diensten te veel bevoegdheden krijgen en het toezicht onvoldoende is.



