Rutte: betogen bij Sint mag, maar liever niet

Zijn partijgenoot Klaas Dijkhoff, voorzitter van de VVD-fractie in de Kamer, opperde om rond de intocht van Sinterklaas geen demonstraties tegen Zwarte Piet meer toe te staan. 'En als het echt niet anders kan: zet ze maar op een industrieterrein,' schreef hij op Facebook. 'Praat maar verder in talkshows als de kinderen al op bed liggen. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn van de kinderen en van niemand anders.'



Dijkhoff schreef verder dat hij de 'zwartepietdiscussie, met de extremisten aan beide kanten, meer dan beu' is. 'Ik wil dat de extremen respecteren dat ze de uitzondering zijn. Dat de meeste mensen Sinterklaas niet willen laten verstoren. Wij willen gewoon het feest terug.'



'De wereld op z'n kop'

Coalitiepartner D66 vroeg Rutte afstand te nemen van het voorstel van Dijkhoff en zich uit te spreken voor het recht om te demonstreren. "De premier van dit vrije land moet daar heel duidelijk over zijn," zei Kamerlid Jan Paternotte. Hij noemde het "de wereld op zijn kop" dat het demonstratierecht zou worden ingeperkt, omdat juist tegenbetogers zich hebben misdragen.



Afgelopen weekeinde waren bij de intocht van Sinterklaas in verscheidene steden relletjes en arrestaties. In Eindhoven werden anti-Zwarte Piet-demonstranten bekogeld met eieren en voetbalsupporters hielden spreekkoren. Ook in Leeuwarden was de sfeer gespannen.



De intocht van de Sint in Amsterdam trok 400.000 mensen en verliep zonder enige wanklank. Met dank aan de Schoorsteenpiet.