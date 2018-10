Zo reageren alle partijen op 'heroverwegen' dividendtaks

Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag gezegd. Of de 'heroverweging' een eerste stap is om de geplande maatregel toch in te trekken, zei Rutte niet. De gewraakte maatregel kwam vrijdag verder onder vuur te liggen, toen Unilever bekendmaakte zijn hoofdkantoor niet naar Nederland te verhuizen.



Het Brits-Nederlandse was- en voedingsmiddelenconcern stelt de keuze tussen Rotterdam en Londen nog even uit omdat de eigen aandeelhouders nog niet zijn overtuigd.



Het Nederlandse vestigingsklimaat was voor het kabinet de reden om de maatregel te verdedigen. Daarbij viel de naam van Unilever meer dan eens. Rutte noemde de beslissing van Unilever 'uiteraard een teleurstelling'.



Of de 'heroverweging' een eerste stap is om de geplande maatregel toch in te trekken, zei Rutte niet. "Deze maatregel hebben we niet voor één bedrijf genomen," aldus de premier.



Opnieuw wegen

"Maar het besluit van Unilever is natuurlijk relevant. Daarom gaan we opnieuw wegen.'' De regeringspartijen gaan zich 'de komende weken' nog eens buigen over de voorgenomen afschaffing van de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders, zei Rutte.



De premier zei vrijdagochtend van het besluit te hebben gehoord. Dat ging niet via de media, zoals nauw betrokken bewindslieden als staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en minister Eric Wiebes (Economische Zaken) eerder naar eigen zeggen overkwam. Maar wie hem dan wel op de hoogte bracht, wilde Rutte niet zeggen. "Dat is vertrouwelijk.''



'Nog steeds verdedigbaar'

Alle maatregelen samen om Nederland aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrijven zijn "nog steeds zeer verdedigbaar," houdt Rutte vol. Hij neemt zichzelf wel kwalijk dat de uitleg van de afschaffing van de dividendbelasting "niet briljant verloopt. Daar ben ik als eerste zelf verantwoordelijk voor.''



Dat Unilever zich bedenkt, mag Nederland door de weerstand tegen de maatregel zichzelf mede aanrekenen, vindt topman Paul Polman. Dat laat Rutte voor Polmans rekening, want debat is in democratie 'normaal'.