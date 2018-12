Ruim 50.000 kilo verboden vuurwerk ingenomen

Halverwege december stond de teller op 48.102 kilo, tegen een totaal van 40.382 kilo in heel vorig jaar, zo is op te maken uit de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).



Het hele jaar door stuit de politie op illegaal vuurwerk, maar tegen het eind van het jaar nemen de hoeveelheden toe. Topweek dit jaar was vooralsnog week 46 (12 tot en met 18 november). Toen is 12.712 kilo verboden vuurwerk onderschept.



Legaal vuurwerk

Voor het kopen van legaal vuurwerk is de laatste verkoopdag van pijlen, rotjes, cakes en potten maandag aangebroken. Consumenten konden ook vrijdag en zaterdag al vuurwerk inslaan. Zondag waren de winkels gesloten.



Naar verwachting is er weer voor tientallen miljoenen aan vuurwerk over de toonbank gegaan. Vorig jaar gaven Nederlanders hier ongeveer 68 miljoen euro aan uit, maar de branche verwacht dat er dit keer iets meer aan is gespendeerd.



Vuurpijlen

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur 2019. De minimumleeftijden voor het afsteken van vuurwerk zijn 12, 16 en 18 jaar. Die leeftijden hangen af van het soort vuurwerk dat mensen kopen. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd de klant moet hebben om het te mogen afsteken.



Verkopers van vuurpijlen moeten sinds dit jaar voor het eerst lanceerstandaards meeleveren.



