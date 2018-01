Ruim 200 vragen subsidie campagne aftapwet

Volgens de Referendumcommissie zijn er 137 aanvragen gedaan door organisaties of mensen die neutraal staan ten opzichte van de wet. 51 zijn tegen, 23 voor.



Er is in totaal 2 miljoen euro aan subsidies beschikbaar om campagne te voeren tegen de omstreden wet, die officieel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heet.



Particulieren konden maximaal 5000 euro en organisaties maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen. Op 21 maart, als er ook gemeenteraadsverkiezingen zijn, is het referendum.



Groen licht

De Wiv geeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers. De Eerste Kamer gaf in juli vorig jaar groen licht voor de wet.



Een aantal partijen heeft al geld toegekend gekregen. Onder meer de Piratenpartij (tegen) en de Jonge Socialisten (tegen) vroegen subsidie aan. Zij willen flyers verspreiden. De Stichting Privacy First (tegen) wil een debat organiseren en via website en social media online campagne voeren.



Cupcakes

Voorstanders willen onder meer een website in het Nederlands, Arabisch, Engels en Turks en flyers in die talen. Een partij die neutraal tegenover de wet staat wil van het geld flyers en cupcakes uitdelen aan studenten van verschillende hogescholen. Daarvoor kreeg deze club, die niet met name wordt genoemd, 4830 euro subsidie.



Het is de tweede keer dat een raadgevend referendum wordt gehouden. De eerste ging in april 2016 over het verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Voor deze stemming is destijds bijna 2 miljoen aan subsidie toegekend om campagne te voeren, verdeeld over 110 mensen en organisaties.



