RUG trekt 110.000 euro uit voor afscheidsfeestjes

Studenten van de Democratische Academie Groningen (DAG), een kritische studentenbeweging die ook zitting heeft in de universiteitsraad, tekenen protest aan en eisen een maximumbedrag voor dit soort feesten. Dat meldt dagblad Trouw. In de politiek is er al langer een plafond van 30.000 euro voor afscheidsrecepties van bewindslieden.



In juni zwaait de Groningse rector magnificus Elmer Sterken af. Voor deze zogenoemde 'rectoraatwisseling' is 70.000 euro begroot. Aan het begin van het collegejaar, in september, gaf de universiteit al 40.000 euro uit aan het vertrek van collegevoorzitter Sibrand Poppema.



Bram Omvlee van studentenbeweging DAG noemt de bedragen 'exorbitant' en vindt het onbegrijpelijk dat "universiteiten zo omgaan met publieke middelen. Ze hebben het al zo moeilijk."



Volgens de Telegraaf gaat minister Van Engelshoven (Onderwijs) de RUG opheldering vragen over de kosten van de afscheidsreceptie van de afzwaaiende rector. "Dit bedrag strookt op het eerste gezicht niet met een sobere en doelmatige besteding van onderwijsmiddelen," aldus de minister tegen de Telegraaf.