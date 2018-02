Ruben Hein: 'Wie is de Mol? is een droomscenario'

Nijmegen

"In 2001 ging ik naar Amsterdam, maar Nijmegen is voor mij nog steeds thuis. Ik ben op­gegroeid in Bemmel, een dorp aan de andere kant van de rivier, maar zat op de middelbare school in Nijmegen. Nee, je kunt niet horen dat ik er vandaan kom; op de een of andere manier is het mijn ouders gelukt me een soort van Goois accent bij te brengen.