Rough Guides maakt reisgids over bevrijding Europa

De gids markeert in negen landen honderden locaties die belangrijk waren aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het is volgens de Nederlandse stichting Liberation Route Europe, die samenwerkt met Rough Guides, de eerste reisgids die alle plekken samenbrengt die een rol hebben gespeeld bij de bevrijding.



Het verzet

Liberation Route Europe is al jaren bezig met het markeren van een herdenkingsroute vanaf de stranden in Normandië, waar in juni 1944 D-Day begon, naar Berlijn, waar de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 ten einde kwam. In de reisgids wordt deze route gevolgd, maar er is ook aandacht voor voorbereidingen van de geallieerden in onder andere Engeland.



De gids belicht thema's als de rol van vrouwen in de oorlog, het verzet en de Holocaust. Ook is er veel aandacht voor herdenkingsplekken. De gids komt volgend jaar uit voordat de 75ste herdenking van de bevrijding van Europa begint.