Rotterdammer veroordeeld voor straatintimidatie

In overtreding

Onder meer sissen, uitschelden en naroepen is sinds dit jaar strafbaar in de havenstad. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel.



Het aanspreken van vrouwen en dingen zeggen als 'hé mooie dame' of 'hé schatje' is volgens de rechter niet strafbaar. Echter, door de handelingen van El F., zoals de kushandjes en het achternalopen, is hij wel in overtreding.



De officier van justitie had boete van 380 euro geëist. De rechter vindt een voorwaardelijke boete gepaster, ook gezien de persoonlijke omstandigheden van de Rotterdammer, die in de schuldsanering zit.