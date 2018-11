Rosenmöller lijsttrekker GroenLinks in Eerste Kamer

Dat zegt Rosenmöller, voormalig fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, in de Volkskrant.



Rosenmöller verliet in 2002 de landelijke politiek. Hij zegt zich 'heel bewust' niet vanaf de zijlijn met het politieke debat te hebben bemoeid in de tussenliggende jaren.



Bescheiden bijdrage

Toen hij door partijleider Jesse Klaver werd gevraagd hoefde hij niet lang na te denken. "Nederland is een mooi land, maar het kan nog zoveel beter. Ik wil daar graag een bescheiden bijdrage aan leveren."



De lijsttrekker kijkt uit naar de samenwerking met Klaver. "Als het kabinet GroenLinks nodig heeft voor een voorstel, gaan we onderhandelen om te kijken of we Nederland vooruit kunnen brengen," zegt hij. "Die gesprekken zullen vooral door Jesse Klaver worden gevoerd, maar hij is verstandig genoeg om goed te communiceren met de Eerste Kamerfractie. Daar ligt dan mijn invloed."