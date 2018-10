Rob Jetten volgt Pechtold op als fractievoorzitter

Jetten (31) zit sinds maart vorig jaar in de Tweede Kamer. Hij voert daar namens de regeringspartij het woord over onder meer energie, klimaat en economische zaken.



Ook hield hij zich bezig met democratische vernieuwing. Hij was eerder gemeenteraadslid in Nijmegen en voorzitter van de jongerenorganisatie van D66. Hij heeft bij ProRail gewerkt.



"Ik wil me inzetten voor een schonere wereld waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen," zei Jetten. Ook onderwijs noemde hij als speerpunt. "We hebben als fractie een heel goed gesprek gehad over waar we staan als fractie en waar we komende jaren naar toe willen."



'Trots

Jetten zei verder te willen "bijdragen aan een stabiele samenwerking in de coalitie". Maar hij verklaarde ook te willen zorgen dat we "een sterk D66-geluid in de Kamer te laten horen".



Het is volgens hem een "uitdaging" om aan de leden uit te leggen waarom compromissen moeten worden gesloten. Het eerste jaar in de coalitie is "lastig" geweest.