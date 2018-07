RIVM: Kinderen in gevaar door te veel energiedrank

Dit advies luidt momenteel: 'Voor kinderen onder de 13 jaar geen energiedrank'. En voor oudere jeugd, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven: 'Drink het liever niet, en anders maximaal één blikje per dag'. Verder wordt sterk afgeraden energiedrankjes te combineren met alcohol.



Blokhuis heeft verder aan schoolartsen gevraagd attent te zijn op signalen van veelgebruik. Ook spreekt hij over een restrictief verkoopbeleid, zoals een leeftijdsgrens, met maatschappelijke organisaties. Zij overleggen nu over een Nationaal Preventieakkoord. Dit wordt in oktober gepresenteerd.



Aldi en Lidl gaven eerder deze week aan te stoppen met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen tot 14 jaar. De Duitse winkelketens stellen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gezondheid van jongeren.



In één keer

Geregelde consumptie van energiedranken vormt voor tenminste 95 procent van de jonge drinkers geen reden tot zorg, meldt het RIVM-onderzoek verder. Daar zitten wel wat mitsen en maren aan. Zo is het belangrijk dat mensen geen hoge inname hebben van andere cafeïne bevattende voedingsmiddelen, zoals koffie. Ook kunnen gezondheidsklachten niet uitgesloten worden als jongeren in één sessie grote hoeveelheden consumeren.



"Over het algemeen kunnen we zeggen dat energiedrank niet goed voor je is vanwege de aanwezigheid van suiker, cafeïne en andere actieve stoffen," constateert Arienne de Jong, hoofd Voeding & Gezondheid bij het RIVM. "Maar voordat er gezondheidsklachten ontstaan, moet je echt veel consumeren; drie blikjes of meer per dag."



Vaker op middelbare school

Jongeren in het voortgezet onderwijs drinken vaker en meer energiedrank dan kinderen op de basisschool. Wanneer het RIVM uitgaat van de uitersten dan wordt geschat dat tussen de 6.000 en 35.000 pubers regelmatig drie blikjes of meer op een dag drinken. Meer dan de helft van deze groep doet dit (vrijwel) dagelijks.Kinderen onder de 13 zouden energiedrankjes helemaal niet moeten nemen, stelt het Voedingscentrum.



Het RIVM is het daarmee eens, zegt De Jong. "We hebben zelf geen mening over een specifieke leeftijdsgrens, maar we zien wel dat deze drankjes op de basisschool toch heel weinig worden gedronken. Dat gaat pas spelen op het voortgezet onderwijs."



Meer jongens

Het onderzoeksinstituut constateert nog dat kinderen die veel energiedrank drinken, vaak ook roken of alcohol en drugs gebruiken. Daarnaast kampen ze veel met sociale problemen. "Dus moet er, om deze groep te kunnen helpen, in brede zin worden gekeken naar hun problematiek," besluit De Jong.



In het algemeen drinken jongens meer energiedranken dan meisjes. De consumptie is het hoogst bij vmbo'ers en het laagst bij leerlingen op het vwo.