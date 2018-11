Rijk of arm, rollator straks voor iedereen even duur

De zorgkosten van middeninkomens waren in vijf jaar meer dan verdubbeld

De ingreep was volgens de patiëntenorganisaties overigens hard nodig, want voor de middeninkomens liep de stapeling van kosten de laatste jaren het meest uit de hand. Hun zorgkosten waren in vijf jaar meer dan verdubbeld. Ook het kabinet heeft in het regeerakkoord eind 2017 al aangegeven de stapeling van kosten in de zorg te willen tegengaan.



Geen tijd meer

De algemene maatregel van bestuur voor 2019, die de regering kan opleggen zonder tussenkomst van het parlement, was nodig omdat er geen tijd meer was om vóór de start van komend jaar al een complete wet rond te hebben. Die wet moet er wél liggen bij de start van 2020. Daarin gaat een vergelijkbaar abonnementstarief gelden van 19 euro per maand.



Het is ontzettend belangrijk dat vooral gemeenten eindelijk duidelijkheid hebben over de start van het voorlopige abonnementstarief per 2019. Zij moesten zich vooralsnog voorbereiden op het nieuwe betalingssysteem zonder te weten of de abonnementen echt zouden ingaan per 1 januari.