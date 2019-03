Restaurant Marovaan presteert ondermaats (5,5)

Het water liep me al in de mond toen een kennis me tipte over Marovaan in Nieuw-West. Ik zag een tajine met rendang voor me, sateh met harissa, kefta met kefirlimoenblad, couscous met ikan pedis: een nieuwe wereld van harmonieus geluk.



Zoals wel vaker gebeurt met liefde op het eerste gezicht, was de betovering van korte duur. De Johan Huizingalaan is niet de meest uitnodigende plek. Een rond acht uur 's avonds al ingeslapen straat waarvan het moeilijk is je voor te stellen dat er minder dan een jaar geleden nog een granaat ontplofte, een explosief dat kennelijk was achtergelaten ter hoogte van Marovaan.