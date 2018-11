Relatief veel kankersterfte in Nederland

Daarnaast krijgen Nederlandse vrouwen op relatief late leeftijd kinderen. Bovendien krijgen ze minder kinderen vergeleken met sommige andere Europese landen. "Beide factoren dragen bij aan het risico op het krijgen van borstkanker," aldus de zegsvrouw.



Dat darmkanker vaak voorkomt is volgens haar minder goed te verklaren. "Ook in andere landen wordt veel rood vlees gegeten. In Duitsland eten ze toch ook veel worst."



Vertekend

Volgens KWF Kankerbestrijding geven de cijfers een vertekend beeld. "In Nederland is de zorg heel goed georganiseerd, we registreren alles. We weten hier tot op de persoon de diagnose van het soort kanker. Dat is in lang niet alle landen zo,'' aldus een woordvoerder.



Hij wijst er ook op dat Nederlanders steeds ouder worden en daardoor ook vaker kanker krijgen.