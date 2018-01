Rekenkamer: leenstelselgeld niet goed besteed

Verbijsterd

De Landelijke Studentenvakbond is verbijsterd. "De Rekenkamer laat zien dat het totaal onduidelijk is of de beloofde miljoenen geïnvesteerd zijn. Universiteiten en hogescholen moeten zich aan de afspraken houden."



Studenten mochten meebeslissen over wat er met het geld gebeurt. "Studenten die de afgelopen jaren zijn begonnen met studeren kregen geen basisbeurs, lopen de collegegeldkorting mis en hebben minder goed onderwijs gekregen dan hun beloofd is. Dat is enorm kwalijk," aldus de LSVb.



De Vereniging Hogescholen zet vraagtekens bij de criteria die de Algemene Rekenkamer "achteraf heeft geformuleerd" om de afspraken tussen de minister en de hogescholen te toetsen. De VH benadrukt dat hogescholen fors hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs door hun reserves "stevig" aan te spreken.