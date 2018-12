Recordaantal kapperszaken, Amsterdam telt er 1865

Tegelijkertijd is gelijk grofweg gelijk gebleven: zo'n 45.000. Hoe dat komt? Er zijn meer mensen als zelfstandige aan de slag gegaan.



Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 waren er bijna 27.000 kapperszaken, tienduizend meer dan in 2007. Bijna de helft van het aantal kappers (49 procent) is zelfstandige, in 2007 was dat 43 procent.



In de regio Groot-Amsterdam zitten 1865 kapperszaken. Dat is ten opzichte van 2017 een groei van 6,9%. De regio staat hiermee op de tweede plek, zowel qua groei als aantal. Op de eerste plek staat de regio Groot-Rijnmond, daar zijn 2165 kapperszaken.



Makkelijk zelfstandig

"Het is redelijk makkelijk om als kapper voor jezelf te beginnen", zegt Marjolijn Jaarsma, onderzoeker bij het CBS. "Noodgedwongen in de crisis of gewoon omdat je dat zelf wil. De opstartkosten zijn namelijk relatief laag en het is makkelijk om een salon aan huis in te richten of om als kapper bij mensen langs te gaan, bijvoorbeeld bij een bejaardentehuis."



Het aantal 'kappersketens', waar meer dan vijf mensen werken, wordt kleiner, het aantal bedrijven waar een of twee mensen in dienst zijn, neemt toe. "Dat past in die trend", aldus Jaarsma.