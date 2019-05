Reclameborden veranderen op 4 mei in oorlogsmonumenten

De reclameborden veranderen voor een paar uur in zwarte schermen, met daarop in witte letters de naam van een persoon die betrokken was bij de ingrijpende gebeurtenis. De plek waar het reclamebord staat, is tevens de plek waar deze gebeurtenis ooit plaatsvond.



Op de borden is ook een quote te zien met een QR-code. Door het scannen van de code met je mobiele telefoon, krijg je het hele verhaal van de overleden persoon te horen.



Vrijheidsverhalen

De initiatiefnemers willen met het project 'Vrijheidsverhalen' bekendheid geven aan Amsterdamse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze hopen daarmee een nieuwe generatie te betrekken bij de herdenking.



De verhalen lopen uiteen van schietpartijen en overvallen tot aan persoonlijke verhalen en het verbergen van onderduikers. Op de Dam wordt bijvoorbeeld een verhaal herdacht van de 32 slachtoffers die op 7 mei 1945 omkwamen tijdens een schietpartij tussen Duitse militairen en de Binnenlandse Strijdkrachten.



Op dezelfde dag was er ook een vuurgevecht bij het Centraal Station. Verzetsstrijdster Isa Baschwitz waagde haar eigen leven om de schietpartij te stoppen. Haar verhaal is te zien op de reclameborden voor het Victoria Hotel en op het Centraal Station.



Davidsster

Een ander verhaal is dat van Hanny Ladee-Levy, die van de gehate Davidsster een modestatement maakte. Ook is er een reclamebord met het verhaal van Tineke Strobos, een model dat in de oorlogsjaren met haar moeder meer dan honderd onderduikers verborg.



De verhalen zijn zaterdag tijdens de Dodenherdenking tussen 16.00 en 21.00 uur te zien en te horen. De digitale borden staan onder andere op het Spui, het Leidseplein, het Rokin en het Rembrandtplein.