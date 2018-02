Rechtszaak om afschaffing referendum

Een eerdere zaak bij de Raad van State liep onlangs op niets uit, omdat de rechter zich niet bevoegd achtte om een uitspraak te doen in deze kwestie. Maar volgens door Meer Democratie geraadpleegde staatsrechtjuristen heeft deze nieuwe procedure meer kans van slagen.



"Ons doel is dat wij als Nederlanders in een referendum kunnen aangeven of wij het referendum willen behouden of afschaffen," aldus woordvoerder en oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer.



Krappe meerderheid

Hij roept mensen op zich via de website als medestander aan te melden. De zaak zal dienen voor de civiele rechter in Den Haag. De Tweede Kamer stemde donderdag met een krappe meerderheid voor het afschaffen van het raadgevend referendum.



De Eerste Kamer moet zich er ook nog over buigen, maar ook daar heeft de coalitie de (kleinst mogelijke) meerderheid. Meer Democratie voert in Amsterdam actie om een burgemeestersverkiezing erdoor te krijgen.



Een petitie die de beweging had georganiseerd, leverde genoeg handtekeningen op om die kwestie op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. De beweging vindt dat alle kandidaten voor de opvolging van Eberhard van der Laan bekend moeten worden, zodat de bevolking in een burgerraadpleging kan bepalen wie de nieuwe burgemeester moet worden.



