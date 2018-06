Rechter verbiedt motorclub Satudarah

De publieke tribune van de extra beveiligde rechtbank op Schiphol was vanmorgen afgeladen met Satudarah-leden in vol ornaat, in de clubhesjes. Voor de rechtbank stond een lange rij motoren geparkeerd.



Vermogen

Satudarah is de laatste jaren de motorclub die in Amsterdam de meeste problemen veroorzaakt, met name in het uitgaansleven. Het vermogen van de club zal niet worden afgepakt, zoals justitie had gevraagd, omdat de wet dat volgens de rechtbank niet toestaat. Als na vereffening van alle kosten nog baten overblijven, vallen die toe aan de leden.



In december verbood de rechtbank Midden-Nederland de Nederlandse tak van de eveneens wereldwijd opererende motorbende Bandidos, die sinds 2014 in Nederland actief is. In die zaak loopt nog hoger beroep.



Hells Angels

Drie weken geleden heeft het Openbaar Ministerie dezelfde rechtbank ook gevraagd de Hells Angels te verbieden. In 2009 strandde een eerste poging daartoe, toen justitie de zaak aanbracht bij de zes rechtbanken in arrondissementen waar afdelingen van de club actief waren.



Toen stelden de rechters vast dat de Hells Angels weliswaar veel leden hebben met een (fors) strafblad, maar dat daarmee nog niet is bewezen dat de club zelf criminaliteit als doel heeft.



Lees verder: De tijd van de motorbendes lijkt voorbij