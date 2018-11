Rechter velt oordeel over Zwarte Piet

Met name de rol van knecht en het uiterlijk en het gedrag van Zwarte Piet leiden immers tot het beeld dat zwarte mensen ondergeschikt en dom zijn. Bestuursrechter in Amsterdam in 2014

Dat laatste om jonge kijkertjes te beschermen tegen het beeld van Zwarte Piet in zijn klassieke donkere verschijning. Majority Perspective zegt mede op te treden namens een aantal volmachtgevers met een donkere huidskleur en minderjarige kinderen.



Gevoelens van minderwaardigheid

De zaak is interessant omdat de stichting naar de rechter stapt met een aantal eerdere uitspraken op zak. In 2014 noemde de bestuursrechter in Amsterdam de confrontatie met de figuur van Zwarte Piet tijdens de intocht in de hoofdstad een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.



In dat vonnis werd gesteld dat de aanwezigheid van Zwarte Piet bij zwarte mensen gevoelens van minderwaardigheid kan oproepen. "Met name de rol van knecht en het uiterlijk en het gedrag van Zwarte Piet leiden immers tot het beeld dat zwarte mensen ondergeschikt en dom zijn."



In 2015 heeft ook de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Nederland gewezen op het racistische karakter van de figuur van Zwarte Piet, en op de boodschap van inferioriteit van mensen met een donkere huidskleur ten aanzien van witte mensen.



In Amsterdam leidde de discussie tot een stapsgewijze verandering van Zwarte Piet in de afgelopen jaren. Eerst werden het zwarte kroeshaar, de rode lippen en de oorringen in de ban gedaan, daarna maakten de klassieke Pieten in enkele jaren tijd plaats voor de huidige roetveegpieten.



Regering

De Nederlandse regering heeft nooit een inhoudelijk standpunt willen innemen over Zwarte Piet. Er is gewezen op de mogelijkheid van een verandering van de traditie, maar dat zou vooral door de mensen in het land moeten gebeuren.



Majority Perspective eist tijdens de intocht een sidekick van de Sint die is ontdaan van alle racistische kenmerken en gedragingen. Geen zwarte of bruine schmink, geen onderdanig gedrag ten opzichte van de goedheiligman en geen dom, lui, onnozel of clownesk gedrag.