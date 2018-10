Rechter in zaak blokkade A7 valt flauw

Halverwege het voorlezen van de aanklacht door de officier van justitie zat de man ineens achterover gezakt bewegingloos op zijn stoel. Na enig aandringen opende hij weer zijn ogen.



De rechters schorsten daarop de zitting. Na een uur werd de zitting hervat, met goedkeuring van een arts die de rechter had onderzocht.



Dit tot opluchting van advocaat Tjalling van der Goot, die 33 van de 34 verdachten vertegenwoordigt. "De zaak heeft een lange voorbereiding gehad bij ons, mijn cliënten en de rechtbank. Als de zaak wordt aangehouden, kan het lang duren. Dan kunnen we dit jaar denk ik niet verder."



De 34 verdachten staan terecht omdat ze met een blokkade drie bussen met activisten weghielden van de intocht van Sinterklaas in Dokkum.



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) creëerden de Friezen met hun actie een gevaarlijke situatie. Daarnaast hebben zij een toegestane demonstratie verhinderd.



Friese vlag

De Friezen verschijnen in groepjes voor de rechter.



Vanwege de grote belangstelling voor de zaak werden pers en bezoekers verdeeld over verschillende zalen in de rechtbank. Een aantal sympathisanten van de verdachten had een Friese vlag bij zich. Sommigen moesten hun klompen achterlaten bij de beveiliging en de zitting op sokken bijwonen.



Voor de zaak, die om 10.00 uur begon, zijn vier zittingsdagen uitgetrokken.



Demonstranten

Voor de rechtbank in Leeuwarden stonden maandagochtend demonstranten in verband met de rechtszaak.



Leden van de Zwarte Pieten Actiegroep uit Noord-Holland hadden spandoeken bij zich waarop teksten als 'Zwarte Piet is Zwart' en 'Samen sterk handen af van Zwarte Piet'. De demonstranten waren al rond 07.00 uur bij het gerechtsgebouw.



