Rechter bevestigt verbod Stint op openbare weg

De Stints die veel kinderdagverblijven en postbezorgers sinds begin oktober in de garage hebben staan, kan daarom zeker tot de jaarwisseling niet worden gebruikt.



Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat duurt het zeker zo lang voordat het onderzoek naar de veiligheid van het vervoermiddel is afgerond.



De rechter bevestigde het standpunt van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, dat er twijfel is over de veiligheid van de stint en dat nader onderzoek nodig is. "De minister overweegt dat de verkeersveiligheid alle andere belangen aan de kant zet en dat is niet onredelijk.''



Minder ernstig

Het besluit van de minister om de Stint van de weg te halen was "gebaseerd op meerdere ernstige incidenten die verband houden met de rem. De stints konden alleen stoppen door de contactsleutel om te draaien, soms terwijl hij op maximale snelheid reed.''



Een aanvullende verklaring die is afgelegd door een kinderdagverblijf in Amsterdam, waardoor een incident wat minder ernstig lijkt, doet volgens de rechter geen afbreuk aan de problematiek met de Stint.



De rechter merkte op dat het onderzoek naar de veiligheid van de bolderkar wel haast heeft. "De minister zal voortvarend te werk moeten gaan, zodat alle betrokkenen niet onredelijk lang in onzekerheid verkeren."



Gastouderopvang Het Kinderstraatje uit Almere had het geding tegen de minister aangespannen omdat het eenmansbedrijf geen alternatief heeft voor de Stint.



Het gebruik van de Stint werd verboden na het tragische ongeval in Oss, waarbij op een spoorwegovergang vier kinderen omkwamen toen een Stint werd aangereden door een trein. Een ander kind en een begeleidster raakten zwaargewond.



De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over het verbod op het Stintgebruik.



