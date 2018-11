Rechter beslist over gebruik Stint door kinderopvang

De uitspraak in kort geding kan vergaande consequenties hebben voor andere kinderdagverblijven, postbodes en overige gebruikers van de elektrische bolderkar.



Het ministerie haalde Stints van de weg en onderzoekt de veiligheid ervan, nadat bij een ongeluk in Oss vier kinderen verongelukten toen zo'n voertuig onder een trein kwam. Er zijn volgens het departement "op zijn minst grote twijfels of de verkeersveiligheid nog is te waarborgen".



Drastisch

Het Kinderstraatje is een eenmanszaak, met de stint als enige mogelijke vervoermiddel. De advocaat noemde tijdens de zitting de beslissing om de stints van de weg te halen veel te drastisch. "Als een bepaald busje ineens in brand vliegt, worden ook niet meteen al die busjes van de weg gehaald."



De Tweede Kamer debatteert donderdagavond met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over het omstreden vervoermiddel.



